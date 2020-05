at // Der Auftritt von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in der Sitzung des Publikumsrats wird von Teilnehmern als Abschiedsvorstellung interpretiert. Die Sitzung war jedoch überschattet von der Besorgnis, dass das Gremium im "ORF neu" abgeschafft werden könnte. Gegenüber der Tageszeitung Die Presse dementiert Marcin Kotlowski, Sprecher von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer, eine derartige Überlegung. Die Publikumsvertretung soll "in seiner Eigenschaft erhalten bleiben".