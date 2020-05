Abschied vom "Gottvater der Intimbeichte"

Die besten Journalisten sind Straßenköter", konstatierte er in seinem letzten Interview, das in der Mai-Ausgabe des Fachjournals medium magazin erschien. "Weil die unterwegs sind, recherchieren, teilnehmen, bellen, nicht im Elfenbeinturm abhängen. Ich will draußen sein!"

In einem achtstündigen Gespräch hatte sich der stets braun gebrannte Bunte-Chefreporter mit dem schlohweißen Haar von Autor Stephan Seiler in die Seele blicken lassen. Öffnete ihm sein – von vielen bewundertes und von ebenso vielen gefürchtetes – Journalisten-Herz, das Jahrzehnte für die ganz persönlichen, intimen Storys schlug.

Am vergangenen Sonntag hat es aufgehört zu schlagen. Wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag am 21. Juni erlag der Vollblut-Journalist in Marquartstein im Chiemgau einem Herzinfarkt.

Zurück bleiben gut 3000 unvergleichliche Storys des einstigen Bild-Polizeireporters, der 1976 mit Exklusivgeschichten für Bunte, Hörzu, Abendzeitung und Stern Karriere machte. Nach zweijährigem Abstecher als Chefredakteur zum "Männermagazin" Penthouse kehrte Paul Sahner 1994 zur Bunten heim.

Was ihn, dem viele seiner Interviewpartner zu Freunden wurden, zum "Gottvater der Intimbeichte" ( taz) machte? "Dass Marcel Reich-Ranicki ihm über seine offene Ehe erzählte oder Horst Buchholz über seine Liebe zu Männern", so Stephan Seiler, der Sahner im April interviewte. Mandela, Dalai Lama, Michael Jackson – er traf sie alle.