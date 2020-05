AboutMedia und adworx Freiräume

Textanzeigen für Freiräume

Etarget serviciert die Integration von Textanzeigen oder Bild-Text-Anzeigen, die so groß gehalten sind, dass sie sich in verfügbare Freiräume auf Werbeträgern - meist am Ende oder innerhalb von redaktionellen Artikeln sowie auf der rechten Seitenleiste einer Webseite - einpassen lassen. Die Ausspielung der Werbemittel erfolgt gewichtet nach Umfeldqualität und nach Nutzungsverhalten der Besucher des buchenden Werbeträgers. Die Anzeigen werden dem transportierenden Medium angepaßt.

Performance-Schulterschluß

adworx wird, wie Geschäftsführerin Martina Zadina erklärt, die Etarget-Produkte ab dem ersten Quartal 2011 vermarkten und erwartet sich davon sowohl Neugeschäft als auch Neukunden. Gleichzeitig rücken die beiden Vermarkter zusammen. Eugen Schmidt, Geschäftsführer von AboutMedia betont in dem Zusammenhang derzeit nur, dass diese Zusammenarbeit zur "Weiterentwicklung des österreichischen Online-Marktes" beiträgt.



atmedia.at