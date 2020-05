Abonnentenabwanderung gestoppt

Dieser Rückgang konnte, wie die aktuelle Studie "Circulation Facts, Figures and Logic" von der Newspaper Association of America zeigt, trotz intensivierter Hauszustellung und veränderte Einzelverkaufspreisen gebremst werden. So erhöhte 32 Prozent der US-Verleger den Copy-Preis ihrer Tageszeitungen auf 75 Cent. Der Preis für ein nach Hause geliefertes Wochenabonnement einer Zeitung stieg von 3,37 US-Dollar im Jahr 2006 auf 3,66 US-Dollar Ende 2008. Diese Entwicklung wird Werbekunden goutiert, da sich aus Zahlungsbereitschaft auf ein höheres Interesse der Leser an den von ihnen gekauften Titeln und damit ein höherer Wahrnehmungswert platzierter Werbung ableiten lässt.