Abhörschutz-Etat für Milestones in Communication

atUm Abhörschutz und Kommunikationssicherheit dreht sich das Geschäft des in Wien ansässigen Unternehmens ICSL. Ausgelöscht durch die jüngst publik gewordenen Lausch-Angriffe aus den USA geht das Unternehmen kommunikativ in die Offensive und nutzt die öffentliche Sensibilisierung um seine Expertise auf dem Gebiet Abhörschutz von Smartphones wie iPhone oder BlackBerry deutlich wahrnehmbar zu machen. Die diesbezügliche Kommunikation übernimmt Milestones in Communication.