Abflug- und Ankunftstanz in Schwechat

atDer Tanz mit tele.rings Inder im Bahnhof Wien Mitte war die Premiere für die Werbefläche. Das dort eingesetzte, interaktive "Plakat" wird nun auch am Flughafen Schwechat für den Dialog mit Passanten eingesetzt. Die für diese Werbeflächentechnologie verantwortliche in Wien ansässige Firma ZiiCon baut einen weiteren Standort zwischen Check-in und Parkhäuser an dem Verkehrsknotenpunkt.