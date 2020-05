intDie Zeit von 20 bis 24 Uhr etabliert sich als Primetime der mobilen Internetnutzung. Das zeigt der Opera State of the Mobile Web Report. In diesen vier Stunden, zeigt der internationale Querschnitt, erfolgen überdurchschnittlich Internetzugriffe via mobiler Endgeräte. Tagsüber bleibt die mobile Webnutzung deutlich zurück. Dieses Nutzungsmuster ist sowohl an Wochentagen als auch am Wochenende gleich.