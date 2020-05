AbAds statt AdWords

Flatfee-CPC-Modell

Beide Vermarkter offerieren mit diesem Produkt "Contextual Advertising zu Flatfee-Cost-per-Click" und erweitern damit ihre jeweiligen Portfolios in Richtung Performance. Das Produkt selbst kann eine Textanzeige oder Bild-Text-Anzeige sein, braucht wenig Platz und ist flexibel, wird das Format charakterisiert.



Ein AbAd kann in freie Räume auf Werbeträgern integriert werden. Ihre Auslieferung ist auf die Umfelder - Inhalte, Surfverhalten von Nutzern und optisches Erscheinungsbild des Werbeträgers - abgestimmt. Für die operative Abwicklung der Kampagnen mit diesem Werbemittel ist etarget verantwortlich. Als Zielgruppe dieses Vermarkterprodukts sind kleine und mittelständische Unternehmen definiert. Seit Anfang Februar vermarkten adworx und AboutMedia ihr AbAd. Das Format soll auch als "Kampfansage" an die Performance-Produkte von Suchmaschinen verstanden werden.



