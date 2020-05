Abacho wird MyHammer

MyHammer interessanter als Abacho

Diese Umfirmierung soll am 21. Mai in der Hauptversammlung der Abacho AG beschlossen werden. Als Grund für diese Umbenennung wird genannt, dass MyHammer in den Mittelpunkt des Interesses von Aktionären und Investoren der Abacho AG gerückt ist. MyHammer wurde 2005 gegründet. Neben Abacho sind seit 2006 Holtzbrinck Ventures und der European Founders Fund beteiligt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Österreich und Großbritannien den gleichnamigen Marktplatz für Handwerks- und Dienstleistungsaufträge.