Ab WirtschaftsWoche 37 neu

Postmoderne hat ausgedient

"Das neue Layout ist puristischer als früher und passt damit besser in eine Zeit, in der Klarheit und Eleganz gefragt sind", skizziert Chefredakteur Roland Tichy das umgesetzte Konzept. Das, wie er erklärt, "postmoderne Hellblau und Babyrose" des Magazins hat ausgedient. Das Magazin-Design wurde in Elementen auf die Wirkung auf ihre Leserinnen hin adaptiert. Der Geldanlage-Teil wurde überarbeitet. Die "Geldwoche" erweitert. Die Ressorts Technik und Wissen ergänzt.



atmedia.at