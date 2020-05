Ab die Post mit dem Gesetz

Kassandragesänge der Post

Univ. Prof. Heinreich Otruba, Sprecher der Initiative Zukunft Postmarkt, mahnt an, dass "die vorgeschlagenen Bestimmung unausgegoren und in sich so widersprüchlich sind, dass es der Österreichischen Post AG ein Leichtes sein wird, vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts dagegen anzukämpfen". Denn die Post, so Otruba, nutzt derzeit jede Chance, um ihren betriebswirtschaftlichen Spielraum zu vergrößern. Und zwar nicht, um sich mit Kassandragesängen vor den "unmittelbar vor der Tür stehenden, übermächtigen Mitbewerbern aus Deutschland und Holland zu rüsten".