A1 und ÖBB erhalten Online-Awards

Das Infrastruktur-Unternehmen wird für seine Online-Krisenkommunikation ausgezeichnet.



Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation wird seit dem Vorjahr vom Magazin Pressesprecher verliehen.



Die A1 Community, die als Forum für den Ideenaustausch mit Kunden und am Unternehmen Interessierten ist, ist mit den weiteren A1-Social-Media-Foren - Facebook-Fanpage, YouTube-Channel und dem A1 Blog - vernetzt.



Nicht alleine diese Vernetzung bescherte der A1 Community auch einen Platz unter den 25 beispielgebendsten Arbeiten, die die US-Social-Communications-Full-Service-Agentur Lithium mit Social Customer Excellence Awards auszeichnet.



Dort wird die Community als Best New Community geführt und erhält deshalb einen "Lithy". Der Weg zu dieser Auszeichnung beginnt mit der Einreichung und einen darauf folgenden Jurierungsprozess, der einmal durch die Lithium-Zielgruppe und weiters über eine Experten-Jury erfolgt.



Auf folgender Grafik werden Nutzungsentwicklungszahlen der Community ausgewiesen: