A1 und entspannende Tiere

"Das grüne A1-Netz kommt allen zugute - vor allem der Natur", argumentiert Tanja Sourek, Leiterin A1 Marketing Communications, die erfolgte werbliche Artikulation des Thema. "Daher lassen wir Österreichs Tierwelt auftreten", skizziert sie das Kreativkonzept. Die optische und akustische Ebene des TV-Spots soll wiederum in der Wahrnehmung innerhalb eines Werbeblocks Ruhe vermitteln und darüber in Erinnerung bleiben.



Wie gewohnt kommt diese Kommunikationsarbeit von Nitsche Werbung. Die Agentur produzierte Werbemittel die im TV, in Print- und Online-Medien und am Point-of-Sale ihre Wirkung entfalten sollen.

Credits:

Auftraggeber: A1 - Marketing Communications Management: Tanja Sourek, Claudia Huber, Alexandra Wasserbauer.

Agentur: Nitsche Werbung - Konzeption: Athanassios Stellatos, Lisa Port, Monika Prelec; Kreation: Athanassios Stellatos, Lisa Port, Monika Prelec, Cornelia Engl; Beratung: Sabine Hämmerle, Cornelia Ruschka;

Filmproduktion: Karin Novotny Film; Producer: Karin Novotny, Bruno Broicher; Postproduktion/Animation: Basis KG; DOP: Nicolo Settegrana;

Musik: Wolf Alice - Titel: Blush.