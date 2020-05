A1 und Austria Solar im LIA-Finale

at, deNoch einen oder doch zwei London Internation Awards, das Maximum im jüngsten Wettbewerb, für Serviceplan und Austria Solar ist vielleicht schon der Schnittlauch auf der diesejährigen Kreativpreis-"Suppe" der Agentur. Nach dem Grand Prix in Cannes steht die Agentur mit Geschäftsberichtes zum wiederholten Male in einem Wettbewerbsfinale. Wie auch Demner, Merlicek & Bergmann.