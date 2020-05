A1 Telekom Austria wird eGain-Kunde

de, atDas auf Customer Engagement-Technologie spezialisierte US-Unternehmen mit Deutschland-Niederlassung und Vertriebstätigkeit im gesamten deutschsprachigem Raum eGain weist A1 Telekom Austria als neuen und darüber hinaus strategischen Kunden aus. Das seit 2011 von Dortmund aus in der Region tätige Technologie-Unternehmen peilt in der DACH-Region "rasantes Wachstum" und kündigt an bis Juni 2014 um weitere zehn Mitarbeiter zu wachsen.