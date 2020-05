A1 setzt Sport-Sponsoring-"Ehe" fort

"Beach Volleyball am Wörthersee begeistert Sportfans jedes Jahr aufs Neue und ist einer der wichtigsten Sommer-Events in Österreich. Daher unterstützen wir das Turnier auch in den nächsten Jahren", kommentiert Tanja Sourek, Leiterin A1 Marketing Communications, den neuerlichen Abschluß dieser Sponsoring-Vereinbarung.



A1 Telekom Austria stattet den Sport-Event mit der zur Abwicklung und medialen Aufbereitung notwendigen Kommunikationsinfrastruktur aus. Dazu gehört auch das Management des TV-Signals in HD-Qualität für den ORF.



Darüber hinaus liefert A1 Mitte Juni 2013 Beach-Volleyball-Fans eine App, die sie über die aktuellsten Entwicklungen rund um die FIVB Beach Volleyball World Tour 2013 informiert und letztlich das Turnier in Klagenfurt in den Mittelpunkt dieses Service-Angebots rückt.