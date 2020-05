A1 mit neuer Service-Kampagne

Es geht dabei um die Services A1 Handy Eintauschbonus, das A1 Startklar Service und die A1 Teilzahlung."Mit der A1 Services-Kampagne bringen wir innovative Dienstleistungen vor die Kamera und unterstreichen damit einmal mehr die Serviceführerschaft von A1", erklärt Alexander Sperl, A1 Vorstand Marketing, Vertrieb und Service, in einer Aussendung. "Denn ganz gleich, ob es um einen Handywechsel, das Einrichten neuer Geräte oder den passenden Tarif geht, bei A1 kann man sich darauf verlassen, dass man schnell und unkompliziert die optimale Lösung bekommt."



Gedreht wurde im A1 Shop Mariahilfer Straße, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in den Spots wichtige Rollen übernahmen. Shop-Consultant Alexandra Haunold stand erstmals vor der Kamera: "Der Dreh war sehr spannend. Wir konnten uns mit unseren Rollen perfekt identifizieren, denn wir verkaufen unseren Kunden nicht nur Handys und Tablets, wir betreuen sie auch rundum und helfen dort, wo sie Unterstützung brauchen."



Neben TV-Spots kommen auch Printanzeigen und Online-Werbung zum Einsatz.





Credits:



A1: Tanja Sourek, Claudia Huber, Roswitha Ullmann

Kreativagentur: NITSCHE Werbe GmbH

Konzeption: Athanassios Stellatos, Michael Kaiser, Karin Schalko

Kreation: Michael Kaiser, Karin Schalko, Andreas Scheiger

Beratung: Niklas Duffek, Sabine Hämmerle, Cornelia Ruschka

Filmproduktion: Karin Novotny GmbH (AT)

Producer: Karin Novotny, Bruno Broicher

Regie: Ron Eichhorn

Musik: Artist: Francis International Airport / Titel: Amnesiacs

Fotograf: Susanne Stemmer