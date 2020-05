A1 flexibilisiert Logo

Die innere und äußere Schönheit des Logos erklärt Telekom Austria Group- und A1-Generaldirektor Hannes Ametsreiter wie gewohnt gepflegt: "A1 neu ist so vielfältig wie das Leben unserer Kunden! Wir gehen auf ihre individuellen Bedürfnisse ein und haben daher auch unser Logo flexibel gestaltet. A1 tritt mit unterschiedlichen Erscheinungsbildern auf, ist aber immer klar als A1 erkennbar."



Das Logo tritt nun in zumindest fünf Varianten auf. Sie spiegeln Unternehmensbereiche und Kundenlebenswelten wider. Das Logo wie auch die kommende Markenwelt werden, so Ametsreiters Ankündigung, die konvergenten Services von A1 und eine Fusion der bisherigen Markenstärken von A1 und Telekom Austria sein.



Die Logo-Taufe erfolgte im Zuge eines Events, wie der Ausschnitt dieses verwackelten Videos zeigt.