A1 entwickelt TV-Service-App weiter

atA1 optimiert die Nutzungsqualität jener App, die als Service A1 TV begleitet. Das Mobilfunk-Unternehmen arbeitete an den Funktionen dahingehend, um "A1 TV noch entspannter" zu machen, wie es dazu mitteilt. Das heißt wiederum, dass die über die App erfolgende individuelle Programmplanungsarbeit inklusive Aufnahmen von Inhalten nachjustiert wurde. Darüber hinaus wurde an den Fernbedienungsfähigkeiten der App am TV-Programm gearbeitet.