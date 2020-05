at // maximilianmondel.communications berät Clemens Kazda bei dessen Markteinführung der Weinhandlung 99 Wines in Wien. Mondel unterstützt den Jungunternehmer in allen kommunikativen Belangen. Erste Kommunikationsziel ist, die öffentliche Wahrnehmung der Vinothek über Publikums- und Fachmedien herzustellen und Bekanntheit zu erzeugen.