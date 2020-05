at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz will mit "99 Maßnahmen" die Rundfunk-Anstalt zukunftsfit machen. Der Publikumsrat hält die Absichten für edel jedoch für nicht ausreichend. Längst läuft das Tauziehen um jeden Euro. Der Publikumsrat verlangt von der Bundesregierung die Refundierung der Gebührenbefreiung. Diese Hilfe versagt die ÖVP dem ORF. Der Stiftungsrat will bis 2010 ein ausgeglichenes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Dazu braucht Wrabetz eine Nulllohnrunde. Die Belegschaftsvertreter stellen alles mögliche in den Raum von Verhandlungen über Proteste bis zu Kampfmaßnahmen. Vorarlberger Nachrichten, Seite A5