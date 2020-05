78 Prozent Click-Through-Rate

int // Eine Gedenkminute mindestens ist angebracht! Heute vor 15 Jahren ging der erste Werbebanner online. Die Online-Werbung ist seither in manchen Märkten längst adoleszent, wieder in anderen Märkten pubertierend geworden. HotWired.com, am 27. Oktober 1994 gelauncht, fungiert als Werbeträger. Die ersten sechs Auftraggeber für Online-Werbung waren Volvo, Club Med, MCI, 1-800-Collect, AT&T und Zima. Der Zugang zu dem Web-Magazine und den Kampagne erfolgt über den Browser Mosaic.