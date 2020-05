ch // "Warum braucht es sie noch?". Das fragt die Jubilarin, die Schweizer Weltwoche, Persönlichkeiten. Das Magazin will wissen ob in der medialen Informationsflut ein solcher Titel noch gebraucht wird. Man braucht sie. Das bestätigt die Neue Zürcher Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe und skizziert die Geschichte des journalistischen Stils der "Weltwoche" nach. Heute vor 75 Jahren erschien der Titel erstmals.