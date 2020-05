734,2 Millionen Kommunarden

Netzwerkende Russen

Alleine in den USA hat Facebook 70 Millionen Friends. Das höchste Aktivitätsniveau in Networks erreichen russische Nutzer. Sie verbringen durchschnittlich 6,6 Stunden und besuchen rund 1.307 Einzelseiten im Monat in den Netzwerken. Brasilianer und Kanadier weisen ebenfalls ein überdurchschnittliches Nutzungsniveau auf. Der weltweite Durchschnitt lag im Mai bei 3,7 Stunden und 525 genutzte Einzelseiten.