72 Prozent Deutsche sind online

Digital Divide weiter vorhanden

Das heißt gleichzeitig, dass 28 Prozent also knapp mehr als Viertel jenseits des Digital Divide und damit fern der modernen Informationsgesellschaft leben. Weites zeigt sich, dass sich das gesamte Nutzungswachstum aus Sicht der Neuzugänge abschwächt.



Auch die Absichten jener, die ihren Anschluß an die Online-Society in den "nächsten zwölf Monaten" planen, werden geringer. Nach 4,3 Prozent reduziert sich dieses Planungsgrüpchen auf 3,8 Prozent. Das sind nur einige ausgewählten Ergebnisse der jetzt erschienen Ausgabe des (N)Onliner-Atlas.



Der zeigt auch, dass sich die Internet-Verbreitung zwischen Bildungsgruppen annähert; die Best-Ager, also Menschen ab 50 Jahren, stark aufgeholt haben; bei den über 70-Jährigen das Interesse am Web drastisch unterentwickelt ist und das Haushalte mit einem Netto-Einkommen von unter 1.000 Euro ebenfalls aufholen jedoch einen existenziellen Fokus haben, der Internet-Verbindung weiterhin ausschließt.