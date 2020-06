681.000 Zuseher bei erster "Dancing Stars"-Entscheidung

Bei der neunten Staffel der ORF-TV-Show "Dancing Stars" fiel Freitag Abend die erste Entscheidung: Andrea Buday und Thomas Kraml mussten als erstes Paar den Tanzsaal verlassen. Die Präsentation der Tänze verfolgten laut ORF-Aussendung vom Samstag durchschnittlich 681.000 Zuseher (Marktanteil: 27 Prozent), "Die Entscheidung" sahen dann im Schnitt 580.000 Zuschauer (29 Prozent Marktanteil).

Damit erholte sich die neunte Staffel leicht von dem Quotenknick der letzten Folge. Waren zu Beginn am 7. März noch 779.000 Seher dabei, brach die Quote vergangene Woche auf 663.000 Seher ein. Die Marktanteile sanken von 29 auf 25 Prozent.

In der Sendung zeigte Conchita Wurst ihren Song-Contest-Titel "Rise Like a Phoenix" erstmals live im TV. Was sonst noch in der Show geschah, sehen Sie in unserer Bildergalerie: