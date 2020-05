48 Stunden für Männer

atUnilever führt derzeit Rexona men am österreichischen Markt ein. Die zwei Varianten - Cobalt und Sport - werden, kündigt Brand-Manager Gunnar Fischer an, mit einer "massiven und durchgängigen Präsenz im TV und in Printmedien" in die Zielgruppe kommuniziert. Die anlaufende Kampagne beinhaltet weiters Online-Maßnahmen, PR, Sampling und Point-of-Sale-Promotions.