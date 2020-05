427 Millionen europäische Internet-Nutzer

So zeigt die von dem Verband publiziert Studie Mediascope Europe 2012, dass 388,5 Millionen Menschen Nachrichten online lesen und mehr Männer als Frauen dieser Informationsnutzung nachgehen. Die Online-News-Leserschaft ist älter, was in der Mediascope-Definition die 35- bis 54-Jährigen sind.



73 Prozent, das sind 311,6 Millionen Menschen, schauen "TV online". Wobei hierfür die Definition nicht ganz klar ist und davon ausgegangen werden kann, dass es sich um den weitesten Nutzerkreis für die Konsumation von Bewegtbild-Inhalten dreht. Unter den 16- bis 24-Jährigen hat dieser Medienkonsum eine Verbreitung von 83 und unter den 35- bis 44-Jährigen von 81 Prozent erreicht.



Ähnlich hoch - 81 Prozent - wird das Ausmaß für "Radio hören online" ausgewiesen. 286 Millionen Audio-Nutzer weist der IAB Europe aus.

Halb Online-Europe nutzt TV und Web parallel

Die eingangs erwähnte wöchentliche Durchschnittsnutzungszeit wird vom Verband weiter differenziert: diese Nutzungszeit, die stationären Computern zugeordnet wird, beläuft sich auf 13,3 Stunden; jene, über Smartphones und Mobiltelefone generierte Wochennutzung macht 9,4 und jene Tablet-PCs zugeordnete Zeit 9,3 Stunden pro Woche aus. Über Spielkonsolen werden im Schnitt 6,8 Online-Stunden wöchentlich konsumiert.



Hervorzuheben ist noch die Parallel-Nutzung von TV und Internet.



48 Prozent oder 297,4 Millionen Menschen nutzen das Internet während sie fernsehen oder das TV-Gerät läuft. Im Gegensatz dazu, macht die TV-Parallelnutzung, wenn die Internet-Nutzungs als Medienkanal, dem die Hauptaufmerksamkeit gilt, nur 16 Prozent aus.



Spitzenreiter hinsichtlich dieser Komplementär-Nutzung sind die Norweger vor den Franzosen und den Briten.



Der IAB Europe richtet in diesem Zusammenhang markenführenden und werbungtreibenden Unternehmen aus, dass 33 Prozent dieser Parallel-Rezipienten erklärten, ihre Online-Aktivitäten stünden ausschließlich im Zusammenhang mit den TV-Inhalten. Marken erreichen diese Zielgruppe als über beide Medien-Plattformen.