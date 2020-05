4000 geplant, 5 Millionen erreicht

de // Die digitale Überraschung des Jahres ist unter Umständen Wer-kennt-wen.de. Das Community-Netzwerk hat sich in einem an und für sich dicht besetzten deutschen Netzwerk-Markt überraschend schnell eine große Nutzerschaft gefunden. Die beiden Gründer Patrick Ohler und Fabian Jager hatten die Idee dafür in der Uni-Mensa und peilten 4.000 Mitglieder, echte Menschen mit echten Namen, an. Die mittlerweile fünf Millionen Mitglieder führten zu einer 49-Prozent-Beteiligung von RTL. Haupterlösstrom ist die Online-Werbung. Expandieren wollen Ohler und Jager primär nur im "deutschsprachigen Ausland".