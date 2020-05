40 Millionen Euro Mitgift

Digitale Grossmacht

Das schwedische Unternehmen LBi International fusioniert richtigerweise mit Obtineo. So heißt die Kombination aus bigmouthmedia und 40 Millionen Euro, die von Investoren wie The Carlyle Group, Cyrte Investments und der niederländischen Janivo Holding eingebracht werden. Weitere zehn Millionen Euro werden im kommenden Juli im Falle des Closings des Mergers investiert. Dieses Kapital wird zur Expansion in den USA und Asien aufgewendet. Die künftigen Anteilsverhältnisse sehen so aus: 51 Prozent der Aktien hält LBi, 25 Prozent gehören den früheren bigmouthmedia-Aktionären und 24 Prozent gehen an die genannten Investoren.