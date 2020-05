de, at // Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) wird die Expansion der WAZ in Zentral- und Osteuropa sowie in Märkten der früheren Sowjetunion mitfinanzieren. Aus diesem Grund erhält die in Wien ansässige WAZ-Tochter Ost-Holding 40 Millionen Euro. Die Mittel sollen in den Ausbau der WAZ-Aktivitäten im Verlags- und Druckgeschäft sowie in elektronische Medien wie TV und Internet fließen.