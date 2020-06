40 Jahre Rock-Karriere an einem Fernseh-Abend

Mit mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern und einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als Solokünstlerin mit dem größten Konzertauftritt gehört sie bis heute zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten: Tina Turner. Anlässlich ihres Jubiläums als Solokünstlerin sendet Vox heute ab 20.15 Uhr das Doku-Event "Simply The Best! – 40 Jahre Tina Turner".

Die vierstündige Dokumentation zeigt die verschiedenen Stationen im Leben von Tina Turner anhand von Konzertmitschnitten und Videos, Ausschnitten aus Interviews mit der "Queen of Rock", darunter das Flitterwochen-Interview mit Oprah Winfrey sowie exklusiven Bildern von ihrer Hochzeit mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach.

Die Vita der Künstlerin war zunächst von Tiefen geprägt: Nach rund 20 Jahren als Sängerin an der Seite ihres gewalttätigen Ex-Mannes Ike Turner trennte sie sich Ende der 1970er-Jahre von ihm und vom Soul. "Ich sagte: ,Ich will wieder Platten produzieren und Rock-Konzerte geben‘," erinnert sich die heute 74-Jährige. Im Jahr 1984 – zehn Jahre nach Erscheinen ihres ersten Soloalbums " Tina Turns The Country On!" – landete sie dann im Alter von 44 Jahren mit dem Rock-Song "What’s Love Got To Do With It" ihren ersten internationalen Nummer-eins-Hit, dem zahlreiche weitere folgten. In dem Film kommen auch Kollegen wie Mick Jagger und David Bowie zu Wort.