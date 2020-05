de, at, chTrialog ist das Leitmotiv des neuen Sender-Design von 3sat. Das Drei-Länder-TV-Programm setzt in seiner ab kommenden Samstag sichtbaren Senderkennung auf Dreiklang. Das wird in kurzen Geschichten umgesetzt. Auch die Bilder werden teilweise dreigeteilt. Der Claim anders fernsehen bleibt davon unberührt.