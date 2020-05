3D-Zeitungen

Rot-cyan Anaglyphen

Am kommenden Samstag werden alle Fotos, Grafiken und Anzeigen der deutschen Bundesausgabe sowie sämtlicher Regionalausgaben in 3D zu sehen sein. Auch der Bild liegt die dafür notwendige Brille bei. Dazu sind auch noch themenspezifische Inhalte im Blatt zu finden. Auf Bild.de wird der 3D-Schwerpunkt über den 28. August hinaus fortgeführt. Diesem Thema widmet sich am kommenden Samstag auch arte.