360-Grad-Ansicht wirkt am Tablet-PC

evolaris und die Austria Presse Agentur gingen der Frage nach, welche Werbemittel aufgrund ihrer Wirkungswerte aktuell geeignet seien, um zur Monetarisierung von Tablet-PC-Apps beizutragen.



Sliding Banner, die durch die Wisch-Bewegung auf der Tablet-Bildschirmfläche weitere Inhalte offenbaren, liefern die zweitbesten Performance-Werte vor PreRoll und Overlay-Formaten sowie Slideshows.



Abgelehnt werden dagegen Pre-Load ScreenAds, Like-Integrationen und interaktive Formulare. Das erstegenannte Format wird als störend empfunden, da es sich in Interstitial-Manier über den Content legt, auch wenn er wie in diesem Fall noch nicht zu sehen und zu nutzen ist, und von Nutzern per Schließen-Button entfernt werden muss.