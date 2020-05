In der NBC-Sitcom geht es um die fiktive Varieté-Sendung The Girlie Show, die im New Yorker GE Building, an der Adresse 30 Rockefeller Plaza, spielt. Liz Lemon alias Tina Frey bekommt mit Jack Donaghy alias Alec Baldwin einen neuen Vorgesetzten. Er versucht auf verschiedene Art und Weise das eingespielte Girlie-Show-Team zu beeinflussen. Lemon möchte dies verhindern. Donaghy setzt Lemon den extrovierten aber abgehalfterten Filmstar Tracy Jordan ins Team. In den vorhandenen 80 Episoden von 30 Rock traten unter anderem Conan O'Brien, Jerry Seinfeld, John McEnroe, Jennifer Aniston, Carrie Fisher, Steve Martin, Steve Buscemi, oder Matt Damon auf. Deutschsprachige Free-TV-Premiere war am 4. November 2009 auf ZDFneo. In der Schweiz wird 30 Rock auf SF zwei mit Zweikanalton ausgestrahlt.



