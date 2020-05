at // Wolfgang Vyslozil stand 26 Jahre an der Spitze der Austria Presse Agentur. Gestern Abend feierte er in der Spanischen Hofreitschule Abschied. "So gerne ich auch für die APA gearbeitet habe, so sehr fühle ich mich jetzt von der Laste der Verantwortung befreit", kommentierte er in der Kleinen Zeitung die Jahre. Kleine Zeitung, Seite 82