25 Millionen Dollar für Huffington Post

usa // Die Huffington Post war auf der Suche nach Investoren und hat in Oak Investment Partners einen Kapitalgeber gefunden. Das Unternehmen finanziert die Expansion der Huffington Post mit 25 Millionen US-Dollar. Insgesamt holte sich das Unternehmen in dieser dritten Finanzierungsrunde insgesamt 37 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt. Investiert wird das Geld in zusätzliches Personal sowie in den Ausbau der Bereiche Business, grüne und saubere Technologien sowie investigativen Journalismus.