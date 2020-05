25. Geburtstag

de // 1984 war die Medienlandschaft in Österreich noch überschaubar und einfach. Das Fernsehen war monopolisiert. Für größere Ratlosigkeit und Debatte sorgte die Überwachungsphantasie "1984" von George Orwell. In Deutschland schlug die Geburtsstunde des Privatfernsehens. Am 1. Jänner nahm die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk PKS den Betrieb auf. Später wurde daraus Sat.1. Gesellschaft war Leo Kirch. Am 2. Jänner 1984 sendete RTL plus von Luxemburg aus Programm nach Deutschland. Parallel zur Entwicklung des deutschen Privatfernsehens veränderte sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Süddeutsche Zeitung, Seite 15