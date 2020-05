24 Stunden in einer Minute

Musikprogramm

Im Juni 2007 betrug das Upload-Volumen knapp fünf Stunden Material pro Minute. Damit dies weiterhin so bleibt launcht YouTube in den USA das Partner-Programm Musicians Wanted. Musikschaffende, die ihre Videos auf YouTube veröffentlichen, sollen dann an anfallenden Werbeerlösen beteiligt werden. Es ist geplant das Programm zu internationalisieren.