24.000 Sekunden Winterwerbung

at750.000 Euro investiert Österreich Werbung in die am 26. Jänner anlaufende Inlandskampagne zur Promotion von Winterurlaub in Österreich. Im Zuge dieser, vom Wirtschaftsministerium finanzierten Kampagne werden bis Mitte März 1.600 Airings von Spot der Österreich Werbung in den Werbeblöcken von ORF, ATV, den Werbefenstern der deutschen Privatsendern sowie auf Eurosport erfolgen.