213.000 saßen am TV-Laufsteg

at // Die gestrige Premiere des Casting-Formats Austria´s next Topmodel auf Puls 4 sahen durchschnittlich 213.000 Zuseher ab 12 Jahren. Die maximale Reichweite war 256.000 Zuschauer. Das Format erreichte in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,1 Prozent. Unter den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 20,1 Prozent. Mit dieser ersten Ausgabe erzielt Puls 4 einen Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent. atmedia.at