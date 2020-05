21.392.723 Unique Clients mehr

at // Um zehn Angebote - sechs Einzel- und vier Dachangebote - wächst das ÖWA Basic-Universum. AdLink Media Austria bringt die Werbeträger in Zählung ein. auto-motor.at steigt mit 94.423 Unique Clients (UC), events.at mit 119.242 UC, Film.at mit 153.740 UC, gutekueche.at mit 199.372 UC, Kronehit.at mit 106.544 UC und uncut.at mit 58.370 UC in der Einzelangebot-Ausweisung ein. Gameswelt.at Netzwerk wird mit 101.874, Monopol Medien mit 36.311 UC, Wirtschaftsverlag.at mit 92.103 UC und YumYum Medien mit 266.785 UC bei den Dachangeboten ein.