int // Heute überschreitet Facebook die 200-Millionen-Mitglieder-Marke. Mark Zuckerberg zieht aus diesem Anlaß Bilanz. "When we built Facebook in 2004, our goal was to create a richer, faster way for people to share information about what was happening around them", blickt er zurück. Und aus diesem Anlaß wurde das Forum Facebook For Good eingerichtet, in dem Nutzer erzählen können, auf welche Weise Facebook in ihrem Leben nutzte oder es veränderte.