20 Prozent vom Markt holen

at // Die "Presse am Sonntag" kann bereits auf 15.000 probelesende Abonnenten und eine verkaufte Auflage in Höhe von 120.000 Stück aufweisen, erklärte Presse-Geschäftsführer Reinhold Gmeinbauer im Rahmen einer Eigenveranstaltung vergangene Woche in Wien. Gmeinbauer nennt für die Einführung der Sonntagszeitung in einem schwierigen Medienmarkt einen interessanten Grund: "Ich habe mich entschieden, nicht wie geplant 20 Prozent der Kosten einzusparen, sondern lieber 20 Prozent mehr vom Markt zu holen." Die Presse, 18. April, Seite K5