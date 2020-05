2 Minuten 2 Millionen mit Durchhänger ins Finale

Die zweite Ausgabe verfolgten im Schnitt 86.500 und die Auftakt-Show durchschnittlich 65.500 Zuseher.



Das Puls 4-Format erreichte am vergangenen Montag in der österreichischen TV-Primetime einen Marktanteil von 2,3 Prozent unter den 12- bis 49-Jährigen.



2 Minuten 2 Millionen steuert damit auf das Finale am 16. Dezember 2013 zu. Zunächst wird die vierte, aufgezeichnete Pitch-Runde gezeigt, die in das Finale und eine Live-Show übergeht. In dieser werden dann die überzeugendsten und von den jurierenden Investoren als wachstumsversprechendsten Geschäftsideen gekürt.