2,5 Milliarden Euro für Fussball-Rechte

Zweitverwertungsrechte gingen an die Bild-Gruppe von Springer. Damit kann Bild ab 2013 die Highlights aus allen Bundesliga-Spielen via stationären und mobilem Internet übertragen. Diese Berichte sind dann als kostenpflichtige Premium-Inhalte jeweils eine Stunde nach Ende der Matches als Video-on-Demand-Content zu beziehen.



Die ARD setzt seine Bundesliga-Berichterstattung in der "Sportschau" für vier Jahre fort. Der öffentlich-rechtliche Anbieter zeigt in dieser Sendung die Höhepunkte der Samstag-Spiele jeder Runde jeweils ab 18.30 Uhr. Weiters hat die ARD die Rechte für die erstverwertenden Zusammenfassungen der Sonntagsspiele sowie die Übertragungsrechte der Live-Spiele im Free-TV erworben. Und das zu "wirtschaftlich angemessenen Konditionen", wie es heißt.