uk // In Großbritannien macht der Marktanteil der Online-Werbung an den gesamten Werbeerlösen 19 Prozent aus. Damit liegt der Markt, laut einem internationale Vergleich durch ofcom, nicht nur in Europa sondern auch weltweit an der Spitze. In Europa folgt Schweden mit 17 Prozent Marktanteil. Die USA, Kanada und Japan sind die einzigen Länder, die mehr als zehn Prozent Online-Werbemarktanteil aufweisen.