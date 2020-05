atDieses Wachstum prognostiziert Werbeplanung.at für Jahr 2011. Diese Prognose basiert auf Einschätzungen. In diesem Wachstumsergebnis sind die Entwicklungen am österreichischen Classifieds-Markt berücksichtigt. Diese Rubrikenmarkt-Spendings sind erstmals in der Annäherung berücksichtigt. Rückblickend errechnet Werbeplanung.at für das Jahr 2010 für Online einen Marktanteil am Werbegesamtmarkt von 11,8 Prozent. atmedia.at