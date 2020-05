17 Behauptungen zu Journalismus

de // Wenn manches zu sehr in Bewegung gerät dann hilft mitunter ein Manifest. Nach dem "Cluetrain Manifest" hat sich die digitale Gesellschaft das Internet-Manifest verdient. 15 Alpha-Blogger - Stefan Niggemeier, Sascha Lobo, Mercedes Bunz, Robin Meyer-Lucht, etc - suggerieren mittels "17 Behauptungen" wie Journalismus in digitalen Medien funktionieren kann. Und da ein Manifest auch platt beginnen darf, eröffnet es mit der Selbstwahrnehmungs- und Identifikationsthese: Das Internet ist anders.